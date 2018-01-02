Прямой эфир

Ущерб от урагана в Сахалинской области оценили в 100 млн рублей

0
Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ущерб от урагана в Углегорском районе Сахалинской области составил около 100 млн рублей. Основной удар стихии пришелся на Углегорский район, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

«По решению губернатора Углегорскому району из областного резерва выделено 12 тыс. кв. м кровельного материала. Его хватит на покрытие всех поврежденных крыш домов и социальных объектов. Предусмотрена и финансовая помощь из регионального бюджета. Причиненный ущерб оценивается в 100 млн рублей», — приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Восстановительные работы проведут в новогодние праздники. В них будет задействовано свыше 200 специалистов.

Как сообщал портал iz.ru, снежный циклон обрушился на Сахалин в конце декабря. В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, надвигающегося с Японского моря. В связи с непогодой в школах района были отменены занятия, муниципальные дороги закрыли для движения транспорта. В Углегорском, Холмском и Томаринском районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за непогоды было повреждено 42 крыши жилых домов и социально значимых объектов, а также нарушилось транспортное сообщение и энергоснабжение в нескольких селах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Углегорский район Сахалина направлена колонна бензовозов
Около 30 сел обесточены на Сахалине из-за снежного циклона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017