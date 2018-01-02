Ущерб от урагана в Сахалинской области оценили в 100 млн рублей

Ущерб от урагана в Углегорском районе Сахалинской области составил около 100 млн рублей. Основной удар стихии пришелся на Углегорский район, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

«По решению губернатора Углегорскому району из областного резерва выделено 12 тыс. кв. м кровельного материала. Его хватит на покрытие всех поврежденных крыш домов и социальных объектов. Предусмотрена и финансовая помощь из регионального бюджета. Причиненный ущерб оценивается в 100 млн рублей», — приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Восстановительные работы проведут в новогодние праздники. В них будет задействовано свыше 200 специалистов.

Как сообщал портал iz.ru, снежный циклон обрушился на Сахалин в конце декабря. В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, надвигающегося с Японского моря. В связи с непогодой в школах района были отменены занятия, муниципальные дороги закрыли для движения транспорта. В Углегорском, Холмском и Томаринском районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за непогоды было повреждено 42 крыши жилых домов и социально значимых объектов, а также нарушилось транспортное сообщение и энергоснабжение в нескольких селах.