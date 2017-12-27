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В Углегорский район Сахалина направлена колонна бензовозов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В Углегорский район Сахалинской области направлена колонна бензовозов — на местных котельных заканчивается топливо. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

«Колонна автоцистерн доставит более 160 т дизельного топлива в Углегорский район, оставшийся из-за сильного циклона без устойчивого автомобильного сообщения. В топливе нуждаются коммунальные объекты и транспорт», — сказано в сообщении.

Бензовозы доставят дизтопливо на котельную в селе Бошняково с населением около 800 человек, где топлива осталось примерно на сутки работы. Кроме того, привезенным топливом пополнят запасы на автозаправочных станциях района. Предполагается, что колонна прибудет в город Углегорск к вечеру 27 декабря.

«Самым сложным для «автопоезда» оказался участок трассы между селами Стародубское Долинского района и Арсентьевка Томаринского района. В условиях сильной метели путь колонне расчищали семь снегоуборочных машин. На преодоление дорожного отрезка ушло около пяти часов», — рассказали в пресс-службе.

Снежный циклон обрушился на Сахалин в понедельник, 25 декабря. 24 декабря было объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, надвигающегося с Японского моря. Морское сообщение с Курильскими островами до сих пор не восстановлено. Также объявлена лавиноопасная ситуация в горах. В школах района отменены занятия, муниципальные дороги закрыты для движения транспорта, аэропорт работает в штатном режиме.

В Углегорском, Холмском и Томаринском районах действует режим чрезвычайной ситуации. За последние двое суток в северной и центральной частях Сахалина выпало до 1,5 месячной нормы осадков, на юге — 50–70%. В устранении последствий стихии задействованы почти 1,2 тыс. человек и 344 единицы техники. Местным властям еще предстоит оценить масштаб ущерба. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады будут идти вплоть до окончания рабочей недели.  

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