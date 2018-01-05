Ураган оставил без света около 20 тыс. домов в Новой Зеландии

Около 20 тыс. жилых домов лишились электроэнергии из-за сильного урагана, сообщили местные СМИ.

Как уточняет издание New Zealand Herald, стихия оставила без света 9 тыс. домов на полуострове Коромандел и 12 тыс. домов в Окленде. Синоптики предупредили, что в течение ближайших суток на Северный остров обрушатся сильные ливни, скорость ветра может достигать 120 км/ч, передает «РИА Новости».

На севере Окленда частично остановлено движение транспорта.

Напомним, несколькими днями ранее по Западной Европе ударил ураган «Элеанор». От стихийного бедствия страдают Ирландия и Франция, без света остались 55 тысяч человек.