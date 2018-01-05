Ростуризм предупредил россиян о лавиноопасности в Италии и Франции

Ростуризм предупредил россиян об опасности схода лавин на итальянских и французских горнолыжных курортах и призвал туроператоров сообщать своим клиентам о неблагоприятных погодных условиях. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства.

Российским туристам, которые в настоящее время находятся в Италии, Ростуризм рекомендовал внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям местных властей.

В опубликованном на сайте ведомства материале говорится об инциденте на итальянском горнолыжном курорте Червиния. Там в результате снегопада и схода лавин оказались заблокированы порядка 10 тыс. туристов. На данный момент дорожное сообщение с курортом восстановлено.

Ранее портал iz.ru сообщал, что несколько горнолыжных курортов Швейцарии оказались заблокированы из-за снегопада и угрозы схода лавин в Альпах.