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Один человек погиб и 12 пострадали при падении воздушного шара в Египте

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Один человек погиб и двенадцать получили травмы в результате падения воздушного шара на юге Египта неподалеку от города Луксор.

Об этом сообщил пресс-секретарь местного минздрава Халед Муджахид. По его словам, все пострадавшие доставлены в Международную больницу Луксора.

Муджахид отметил, что среди них граждане нескольких стран, не уточнив, каких именно. Он также заявил, что большинство пострадавших получили травмы средней степени тяжести, а двое получили серьезные повреждения, передает газета Al-Masry Al-Youm. 

Как писал портал iz.ru, воздушный шар, на борту которого находились туристы упал близ Люксора из-за сильного порыва ветра. Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате инцидента. 

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