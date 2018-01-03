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Доступ туристов на Эйфелеву башню закрыт из-за сильного ветра

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Anne-Kathrin Pries
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Доступ туристов на Эйфелеву башню закрыт с утра 3 января из-за непогоды в Париже.

Решение обосновано «сильными порывами ветра в зоне башни и исходя из соображений безопасности», — говорится в заявлении Управления эксплуатации Эйфелевой башни.

По данным местных СМИ, в ночь на 3 декабря у вершины архитектурного сооружения  зарегистрирована рекордная  скорость ветра в 41,7 м/с. 

В Париже также закрыт доступ в парки и скверы, — мэрия опасается падения деревьев во время бури.

На половине территории Франции бушует ураган «Элеанор». По последним данным, от непогоды пострадали 9 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, в одном из регионов Франции накануне штормовой ветер поднял в воздух двадцатиметровый курятник вместе с птицами.

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