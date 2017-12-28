2017 год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России

Уходящий год будет самым теплым в истории России и побьет рекорд 2016 года. Об этом на пресс-конференции в четверг, 28 декабря, сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить», — сказал Вильфанд.

По его словам, метеорологи к декабрю подвели итоги прошедших 11 месяцев текущего года, и «температура оказалась самой высокой за всю историю наблюдений», в том числе выше, чем рекорд 2016 года. Вильфанд отметил, что второй рекорд подряд метеорологи связывают с глобальным потеплением.

Портал iz.ru писал о том, что температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве будет колебаться от -1 до -4 градусов. Вероятность прогноза синоптики оценили в 75%.