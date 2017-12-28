Прямой эфир
Сюжет:

2017 год станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уходящий год будет самым теплым в истории России и побьет рекорд 2016 года. Об этом на пресс-конференции в четверг, 28 декабря, сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить», — сказал Вильфанд.

По его словам, метеорологи к декабрю подвели итоги прошедших 11 месяцев текущего года, и «температура оказалась самой высокой за всю историю наблюдений», в том числе выше, чем рекорд 2016 года. Вильфанд отметил, что второй рекорд подряд метеорологи связывают с глобальным потеплением.

Портал iz.ru писал о том, что температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве будет колебаться от -1 до -4 градусов. Вероятность прогноза синоптики оценили в 75%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туман и до +2 градусов ожидаются в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве на рабочей неделе
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017