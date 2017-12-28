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О погоде в новогоднюю ночь в Москве рассказали в Гидрометцентре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве. По его словам, температура воздуха будет колебаться от -1 до -4 градусов, вероятность этого составляет 75%, добавил он.

Об этом сообщает ТАСС.

«И с вероятностью 25% — 0 и чуть-чуть выше», — добавил он. В Москве возможны небольшие осадки, таким образом, при легком минусе в российской столице пройдет снег, а при температуре выше нуля ожидается мокрый снег.

Ранее сообщалось, что облачная, туманная и теплая погода установится в Москве и области 28 декабря.

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