До +3 градусов и небольшие осадки ожидаются в Москве и области в среду

Облачная погода с небольшими осадками и до +3 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье 27 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что в настоящий момент температура превышает норму в среднем на 7–9 градусов. Однако новых рекордов тепла не ожидается.

Ветер в среду будет юго-западный 5–10 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы.

В ночь на четверг погода существенно не изменится.

Ранее синоптики представили прогноз на всю рабочую неделю. Также портал iz.ru сообщил, какая погода ожидает жителей Москвы и области в новогоднюю ночь.

Отмечается, что в столичный регион придут похолодание и небольшие морозы.