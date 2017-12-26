Экологи выясняют причину появления синего снега в Петербурге

Департамент Росприроднадзора проводит проверку в связи с появлением в одном из дворов Петербурга снега синего цвета.

По словам жителей, в некоторых районах снег имеет светло-голубой оттенок, а местами — фиолетовый.

Как сообщает «Интерфакс», информация о необычном явлении поступила с Аптекарского проспекта. Специалисты уже взяли пробы и отправили синий снег на анализ. Причины произошедшего устанавливаются.

В начале декабря в Челябинске Дед Мороз устроил ритуальный обряд у елки. Зимний волшебник попытался вызвать снегопад.