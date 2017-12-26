Прямой эфир

Экологи выясняют причину появления синего снега в Петербурге

0
Фото: Instagram.com/ingakorotkova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент Росприроднадзора проводит проверку в связи с появлением в одном из дворов Петербурга снега синего цвета.

По словам жителей, в некоторых районах снег имеет светло-голубой оттенок, а местами — фиолетовый.

Как сообщает «Интерфакс», информация о необычном явлении поступила с Аптекарского проспекта. Специалисты уже взяли пробы и отправили синий снег на анализ. Причины произошедшего устанавливаются.

В начале декабря в Челябинске Дед Мороз устроил ритуальный обряд у елки. Зимний волшебник попытался вызвать снегопад

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Велосипедист в Лондоне нарисовал снеговика на карте
Спасатели предупредили москвичей о мокром снеге и ветре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017