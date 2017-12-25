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Ветреная погода сохранится в Москве в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ветер с порывами до 15 м/с сохранится в Москве до 28 декабря. Об этом заявил Гидрометцентр. 

Также сообщается, что в течение этих дней ожидаются облачность, небольшие осадки и гололедица.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха к середине недели постепенно будет повышаться. В понедельник ожидается легкий мороз до -3 градусов, во вторник днем ожидается температура около нулевой отметки. 26 декабря в столице -1...+1 градус, а в Подмосковье -4....+1 градус. В среду днем в Москве 0...+2, в Московской области -2...+3 градуса.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде

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