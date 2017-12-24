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Около 50 авиарейсов отменено в Москве из-за снегопада

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Из-за снегопада в столичных аэропортах задержаны и отменены более 50 авиарейсов.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание», задержано пять рейсов во Внуково, в Домодедово 12 рейсов задержано и шесть отменено, а в Шереметьево задержано 30 рейсов.

Ранее портал iz.ru сообщал о погоде в столичном регионе. В Москве кончилась «апрельская погода». В ночь на 24 декабря в Московской области температура может опуститься до –10, днем — до –7 градусов.

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