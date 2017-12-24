Более 9 тыс. спецмашин устраняют последствия снегопада в Москве

Более 9 тыс. единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Москве. За прошедшую ночь в некоторых районах столицы выпало до 5 см снега, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского хозяйства.

«По информации синоптиков, в ночь на воскресенье в городе местами выпало до 5 см снега. Прирост осадков к вечеру может составить еще 2–4 см», — приводит агентство слова представителя пресс-службы.

С утра в воскресенье продолжаются работы по механизированной и ручной уборке пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановок общественного транспорта и других территорий в нескольких районах столицы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 24 декабря в столичном регионе ожидается мощный снегопад. В столице выпадет 12 мм осадков, что составляет около 22% месячной нормы. Местами возможна метель и образование гололедицы.