Коммунальные службы в Москве переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Организованы дежурства всех руководителей, подготовлены системы безопасности, будут созданы дополнительные резервы на случай непредвиденных ситуаций. Мы готовы к тому, чтобы провести праздники достойно, организовать достойный праздник для москвичей», — приводит слова Бирюкова «Интерфакс».

Он отметил, что в очистке города от снега будет задействовано порядка 600 тыс. человек. Коммунальщики будут работать без выходных.

Напомним, ранее портал iz.ru сообщал, что Московский метрополитен перевели на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.