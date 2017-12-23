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Коммунальные службы в Москве переведены на усиленный режим работы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
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Коммунальные службы в Москве переведены на усиленный режим работы в преддверии новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Организованы дежурства всех руководителей, подготовлены системы безопасности, будут созданы дополнительные резервы на случай непредвиденных ситуаций. Мы готовы к тому, чтобы провести праздники достойно, организовать достойный праздник для москвичей», — приводит слова Бирюкова «Интерфакс».

Он отметил, что в очистке города от снега будет задействовано порядка 600 тыс. человек. Коммунальщики будут работать без выходных.

Напомним, ранее портал iz.ru сообщал, что Московский метрополитен перевели на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

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