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Синоптики рассказали о погоде в Москве на рабочей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Теплая погода в Москве сохранится до новогодних праздников. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Столбики термометров в столице на рабочей неделе будут достигать плюсовых значений.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до -1.

«Тот небольшой снежный покров, который сейчас есть, не сохранится. По крайней мере, очень мало шансов на это», — говорится в сообщении погодного центра «Фобос».

Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.

На дорогах велик риск возникновения гололедицы.

Ранее портал iz.ru сообщил, что синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве.

По данным метеорологов, в праздничную ночь в столицу придут морозы, но не суровые. Установится комфортная погода, благоприятная для запуска салюта.

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