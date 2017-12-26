Синоптики рассказали о погоде в Москве на рабочей неделе

Теплая погода в Москве сохранится до новогодних праздников. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Столбики термометров в столице на рабочей неделе будут достигать плюсовых значений.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до -1.

«Тот небольшой снежный покров, который сейчас есть, не сохранится. По крайней мере, очень мало шансов на это», — говорится в сообщении погодного центра «Фобос».

Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.

На дорогах велик риск возникновения гололедицы.

Ранее портал iz.ru сообщил, что синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве.

По данным метеорологов, в праздничную ночь в столицу придут морозы, но не суровые. Установится комфортная погода, благоприятная для запуска салюта.