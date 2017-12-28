Туман и до +2 градусов ожидаются в Москве в четверг

Облачная, туманная и теплая погода установится в Москве и области 28 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Также в столице возможны небольшие осадки.

«Облачно, местами небольшие осадки, туман. Температура днем и ночью — до +2 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 8 м/с, днем может измениться направление на южное.

По данным синоптиков, к настоящему моменту температура в московском регионе превышает норму на 7–9 градусов.

Атмосферное давление 28 декабря составит 745 мм ртутного столба.

Ранее синоптики представили прогноз на всю рабочую неделю. Также портал iz.ru сообщил, какая погода ожидает жителей Москвы и области в новогоднюю ночь.