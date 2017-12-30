Климатолог рассказал об интенсивности опасных метеоявлений в 2018 году

Интенсивность опасных метеоявлений в России в 2018 году будет нарастать, погода ожидается неустойчивая. Об этом сообщил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По его словам, количество аномальных погодных явлений будет только увеличиваться.

«Интенсивность опасных метеорологических явлений будет нарастать. Мы должны быть к этому готовы, это закономерный процесс. Интенсивность аномальных явлений возрастает — это факт, и это будет продолжаться. Будет ли расти их количество — зависит от методики подсчета», — цитирует «РИА Новости» климатолога.

Кокорин отметил, что опасные явления не приведут к катастрофе, но будут вызывать всё больший ущерб. При этом общее число гидрометеорологических явлений в России останется примерно тем же: 550–600.

Также, по словам эксперта, к концу 2017 года число опасных явлений в Москве уменьшилось.

«Но это случилось не из-за того, что климат стал лучше. Дело в том, что вроде бы мы всё-таки научились к этому готовиться», — рассказал климатолог.

При этом изменение климата в 2018 году продолжится.

«Это значит, что опять погода будет неустойчивой: то две-три недели будет аномально тепло, потом столько же аномально холодно», — заключил эксперт.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений, превысив норму на 7–9 градусов. При этом абсолютный температурный рекорд был установлен 17 декабря, когда воздух в столице прогрелся до рекордных 8,2 градуса.