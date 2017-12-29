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Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений, в 17.00 пятницы на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров показали 3,6 градуса тепла. «Интерфакс» отмечает, что данное значение повторяет максимум 29 декабря, отмеченный дважды: в 1975 и 1998 годах — тогда температура тоже была отмечена на показателе 3,6 градуса.

Метеорологи отмечают, что окончательное максимальное значение температуры станет известно около 22:00 пятницы.

Небольшое похолодание ожидается в новогоднюю ночь. НСН сообщает, что в Москве ожидается минус 3 градуса, по области будет минус 5.

Синоптики предсказывали, что уходящий декабрь будет теплым. Абсолютный температурный рекорд дня был установлен 17 декабря, тогда воздух в Москве прогрелся до рекордных 8,2 градуса, в целом уходящий год станет самым теплым в истории России и побьет рекорд 2016 года.

Ранее сообщалось, что весенняя погода установилась в Крыму. Из-за потепления в Севастополе зацвел миндаль и распустились подснежники. 

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