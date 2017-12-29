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Снег может выпасть в Москве в канун Нового года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Метеорологи сообщают, что небольшой снег может выпасть в российской столице в канун Нового года. Об этом сообщает «РИА Новости».

В столичном метеобюро агентству рассказали, что снежок может порадовать москвичей и гостей столицы в последние часы уходящего года. Температура воздуха не будет такой теплой, как в пятницу, добавили в метеобюро.

«Очень теплым будет сегодняшний вечер и ночь на 30 число», — отметили в службе. «Температура будет в пределах -1... -2 градусов», — уточняется в сообщении.

Небольшое похолодание и снег ожидаются в новогоднюю ночь в Москве, заявил ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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