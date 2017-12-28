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В Москве ночью ожидаются гололед и туман

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В ночь на 29 декабря в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение видимости и гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман», — приводит сообщение агентство ТАСС.

Добавляется, что в связи с туманом движение транспорта может быть затруднено. Автолюбителям рекомендовано быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, а пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами.

Как сообщал портал iz.ru 28 декабря, в новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшое похолодание и снегопад.

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