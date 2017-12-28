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Электроснабжение восстановлено в шести муниципальных образованиях Алтайского края

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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В Алтайском крае восстановили электроснабжение в шести районах после отключения из-за непогоды.

Об этом заявили в четверг, 28 декабря, в пресс-службе регионального МЧС.

Под отключение попал в общей сложности 31 населенный пункт, сообщает ТАСС.

Работы по восстановлению заняли всю ночь, в них приняли участие 62 человека.

К отключению электроснабжения энергетики были готовы благодаря вовремя разосланным штормовым предупреждениям о сильных метели и ветре. Все службы были готовы к реагированию и приступили к восстановительным работам после первых же сообщений об отключениях.

20 декабря более 43 тыс. канадцев остались без энергоснабжения в результате сильного снегопада в провинции Британская Колумбия на западе страны.

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