Мексиканский министр возразил Трампу на заявление о строительстве стены

Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо возразил президенту США Дональду Трампу на его заявление, что Мексика оплатит строительство стены на границе между двумя странами. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Президент Мексики Энрике Пенья Ньето был предельно точен: Мексика никогда не заплатит за эту стену», — подчеркнул глава финансового ведомства Мексиканских Соединенных Штатов.

El Presidente de México @EPN ha sido muy claro: México nunca pagará por ese muro. — Ildefonso Guajardo (@ildefonsogv) January 12, 2018

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не станет подписывать законопроект о миграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Позже американский лидер отметил в интервью газете The Wall Street Journal, что власти Мексики смогут оплатить возведение стены через новый договор НАФТА.