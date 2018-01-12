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Мексиканский министр возразил Трампу на заявление о строительстве стены

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Carlos Tischler
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Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо возразил президенту США Дональду Трампу на его заявление, что Мексика оплатит строительство стены на границе между двумя странами. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Президент Мексики Энрике Пенья Ньето был предельно точен: Мексика никогда не заплатит за эту стену», — подчеркнул глава финансового ведомства Мексиканских Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не станет подписывать законопроект о миграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Позже американский лидер отметил в интервью газете The Wall Street Journal, что власти Мексики смогут оплатить возведение стены через новый договор НАФТА.

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