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Трамп назвал «грязными дырами» страны, откуда в США прибывают мигранты

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Президент США Дональд Трамп назвал «грязными дырами» ряд стран, из которых в страну прибывают мигранты. Об этом он заявил на встрече с конгрессменами по проблеме иммиграции, информирует телеканал CNN.

Когда один из сенаторов от Демпартии Дик Дурбин в ходе обсуждения упомянул Гаити, Дональд Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США приезжали люди из Гаити, Сальвадора или стран Африки.

«Почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр приезжали сюда?», — заявил американский лидер. Он также добавил, что США должны стремиться к тому, чтобы в страну приезжали люди из таких стран, как Норвегия.

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов не стал отрицать, что политик использовал в своей речи такой оборот. Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул, что Дональд Трамп борется за интересы американского народа, а не за интересы других стран.

Это не первый случай, когда американский лидер пренебрежительно отзывается о мигрантах. В конце декабря издание The New York Times сообщило, что в июне на брифинге о миграционной политике Дональд Трамп допустил оскорбительные высказывания в адрес выходцев из Афганистана, Гаити и Нигерии.

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