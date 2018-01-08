Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна не будет принимать беженцев из мусульманских стран. Он назвал их «захватчиками».

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на немецкие СМИ, Орбан отметил, что Венгрия не примет беженцев и в будущем. «Мы считаем, что большое количество мусульман может привести к созданию «параллельных обществ». Мы этого не хотим. И не хотим, чтобы нас к этому принуждали», — добавил политик. Он продолжил: «Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков».

Помимо этого, по словам Орбана, получая деньги из так называемого Фонда сплочения ЕС, Венгрия не должна принимать беженцев, так как страна открыла свой рынок для свободной конкуренции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые Колумбийского университета в США в ходе исследования установили взаимосвязь повышения температур в мире с ростом числа беженцев, желающих получить убежище в странах Евросоюза.