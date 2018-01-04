СМИ: при Трампе США приняли рекордно малое количество беженцев

При президенте Дональде Трампе США приняли 29 022 беженца. Это является самым низким показателем за последние 15 лет.

Как сообщает газета USA Today, потоки законной иммиграции были сильно замедлены после терактов, совершенными боевиками группировки «Аль-Каида» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

Кроме того, издание добавляет, что при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались от 70 тыс. до 80 тыс. человек в год. «В 2016 году в США по этой программе, которая распространяется на тех, кто подвергается гонениям в своих странах по политическим, национальным, религиозным или иным мотивам, перебрались 94,8 тыс. человек», — отмечает газета.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп негативно отреагировал на обвинения в адрес администрации со стороны своего бывшего советника Стивена Бэннона.