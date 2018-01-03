Ученые нашли связь повышения температур с ростом числа беженцев в ЕС

Ученые Колумбийского университета (США, штат Нью-Йорк) в ходе исследования установили взаимосвязь повышения температур в мире с ростом числа беженцев, желающих получить убежище в странах Евросоюза (ЕС).

По данным исследователей, в аграрных районах 103 стран температуры воздуха демонстрируют устойчивую тенденцию к отклонению от оптимального уровня, в связи с чем большое количество человек стремится выехать за границу.

При этом ученые установили, что именно повышение температур оказывает более серьезное влияние на жизнь людей, рассказал ведущий автор исследования профессор Колумбийского университета Вольфрам Шленкер.

«Я уверен, что мы раскрыли закономерность между погодными условиями и миграционными тенденциями в 2000-2014 годах», — приводит слова Шленкера «Интерфакс».

Профессор добавил, что в среднем в некоторых странах климат стал теплее, а в некоторых — холоднее.

Согласно прогнозам экспертов, в случае сохранения подобных тенденций к 2100 году около 660 тыс. человек ежегодно будут стремиться попасть в ЕС. При этом с 2000 по 2014 годы число желающих переехать в страны Европы составляло около 350 тыс. человек в год.