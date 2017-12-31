Ученые нашли новые доказательства бегства шведов из Руси во время Смуты

Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили многочисленные находки периода Смутного времени. Раскопки проходили в районе древней столицы Руси — Старой Ладоги на территории нынешней Ленинградской области.

По мнению ученых, найденные артефакты позволяют делать выводы о поспешном бегстве шведов из крепости Старая Ладога.

«В частности, найдены каменные основания построек. На мысль о поспешном бегстве шведов из Ладоги наводит обилие монет, оружия», — говорится в сообщении.

Сообщается, что археологи впервые за продолжительное время получили новые материалы о начале XVII века. Раскопки велись в районе Тайничной башни и юго-восточного прясла Староладожской крепости.

Портал iz.ru писал о том, что ученые в ходе раскопок на могильнике Итколь II в Хакасии обнаружили детские игрушки, изготовленные более 2 тыс. лет до новой эры. Среди находок нашли голову куклы из мыльного камня и голову животного из оленьего рога. По мнению руководителя Саянской экспедиции Андрея Полякова, предметы принадлежали ребенку из простой семьи.