Археологи нашли в Палестине подводку для глаз возрастом 5 тыс. лет

Международная группа археологов обнаружила в палестинском городе Иерихоне остатки подводки для глаз.

Возраст находки, по их подсчетам, не менее 5 тыс. лет.

Определить это удалось благодаря составу. Черная субстанция содержит оксид марганца.

Его порошок входил в состав краски для бровей и глаз, которую использовали еще в Древнем Египте около четырех тысяч лет назад, пишет National Geographic.

На Ближнем Востоке до сих пор используют данный материал для выделения линий бровей и глаз.

Археологи проводили раскопки на территории дома, где жили люди около пяти тысяч лет назад.

Черную субстанцию для глаз нашли в обнаруженных там перламутровых раковинах.