Археологи нашли в Палестине подводку для глаз возрастом 5 тыс. лет
Международная группа археологов обнаружила в палестинском городе Иерихоне остатки подводки для глаз.
Возраст находки, по их подсчетам, не менее 5 тыс. лет.
Определить это удалось благодаря составу. Черная субстанция содержит оксид марганца.
Его порошок входил в состав краски для бровей и глаз, которую использовали еще в Древнем Египте около четырех тысяч лет назад, пишет National Geographic.
На Ближнем Востоке до сих пор используют данный материал для выделения линий бровей и глаз.
Археологи проводили раскопки на территории дома, где жили люди около пяти тысяч лет назад.
Черную субстанцию для глаз нашли в обнаруженных там перламутровых раковинах.