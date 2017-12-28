Древние детские игрушки обнаружены на могильнике в Хакасии

Детские игрушки, изготовленные более 2 тыс. лет до новой эры, нашли ученые на могильнике Итколь II в Ширинском районе Хакасии. Среди находок: головка куклы из мыльного камня и голову животного из оленьего рога. Туловища, по данным археологов, изготавливались из ткани или кожи, поэтому до наших дней не сохранились. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

По мнению руководителя Саянской экспедиции Андрея Полякова, предметы принадлежали ребенку из простой семьи. Изучаемый курган относится к окуневской культуре раннего бронзового века, распространенной в минусинских степях в среднем течении Енисея на территории Хакасии и Красноярского края.

Как ранее писал портал iz.ru, осенью неподалеку от центра Красноярска археологи обнаружили стоянку охотников на северных оленей и бизонов. Предполагается, что речь идет о сооружении, построенном 8–11 тыс. лет назад в каменном веке. Археологи изучили три культурных слоя, один из которых соответствует раннему этапу верхнего палеолита. В нем найден набор предметов, которые характерны для Кокоревской культуры палеолита. Это скребки и пластины с ретушью. Представители этой культуры жили на берегах Енисея, однако большинство артефактов, связанных с этой культурой, были найдены на юге Красноярского края.