Ученые нашли предполагаемого предка всего живого на Земле

Канадские ученые обнаружили древнейшую водоросль вида Bangiomorpha pubescens. Специалисты Университета Макгилл опытным путем установили, что возраст находки превышает 1 млрд лет.

Для определения этого показателя использовался метод рений-осмиевого анализа. Установлено, что найденная водоросль — древнейший известный науке эукариотический (имеющий ядро в каждой клетке) организм.

К надцарству эукариотов относятся большинство живых организмов Земли от простейших одноклеточных растений до деревьев, от амеб до человека. Таким образом, ископаемая находка может претендовать на звание древнейшего представителя надцарства и вероятного предка всех эукариотов, уточняет runews24.