Мигрант зарезал прохожего и ранил двух человек в Ирландии

В результате нападения мигранта на прохожих в ирландском Дандолке погиб гражданин Японии, два человека пострадали, сообщили британские СМИ.

По данным BBC, гражданин Японии скончался после удара ножом в спину. Двое граждан Ирландии получили удары металлическим прутом, сообщает «Пятый канал».

Все три нападения подозреваемый совершил в трех разных местах города, мотивы нападения устанавливаются. Известно, что нападавший является мигрантом из Сирии или Египта.

Местные СМИ отметили, что полиция классифицирует произошедшее как теракт.

Напомним, ранее полиция Берлина задержала подозреваемых в нападении на граждан в новогоднюю ночь.