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«Зона безопасности» для женщин появится в Новый год в Берлине

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Организаторы празднования Нового года в Берлине впервые создадут «зону безопасности» для женщин, столкнувшихся с сексуальными домогательствами.

Об этом сообщает BBC.

На такие меры власти города решили пойти из-за массовых нападений на женщин, совершенных мигрантами в ФРГ в период новогодних праздников в 2016 году.

«Зона безопасности» для женщин появится на улице Эберштрассе неподалеку от Бранденбургских ворот. Пострадавшие от харассмента женщины смогут обратиться туда за помощью к сотрудникам немецкого Красного Креста.

Кроме того, берлинская полиция опубликовал «новогодние» рекомендации для женщин. Так, правоохранители посоветовали немкам максимально четко выражать свое несогласие на секс. Если происходящее носит угрожающей характер, полиция рекомендует женщинам искать помощи среди окружающих.

В ночь на 1 января 2016 года около тысячи мигрантов собрались на площади в центре Кельна и нападали на женщин. В полицию поступило свыше 500 заявлений от пострадавших немок, в которых они сообщили о домогательствах, изнасилованиях, оскорблениях и грабеже.

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