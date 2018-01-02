Во Франции мигранты жестоко избили девушку-полицейского

Мигранты во Франции напали на девушку-полицейского и сняли инцидент на видео. Кадры попали в социальные сети и жестокость нападавших повергла пользователей в шок.

Нападение произошло в новогоднюю ночь. двое полицейских приехали на вызов из-за слишком громкой вечеринки. Когда правоохранители прибыли на место, группа мигрантов начала громить район. Патрульную машину перевернули и разбили стекла. Толпа сбила с ног женщину-офицера и начала избивать её ногами. На помощь пришли другие полицеские, которые доставили девушку в больницу.

О проишествии доложили президенту Франции Эммануэлю Макрону, он пообещал привлечь виновных к ответственности.