Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области. Об этом 28 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также живой силе и технике противника в еще 17 населенных пунктах.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА», — уточнили в ведомстве.

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