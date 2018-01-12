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СМИ сообщили, что новые санкции США против РФ затронут 50 россиян

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Фото: Global Look Prees/Alex Edelman
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Около 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников из так называемого кремлевского доклада Вашингтона могут попасть под новые американские санкции против России. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве США.

Расширение санкций происходит в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

При этом американские ограничения могут также коснуться членов семей бизнесменов и чиновников, таким образом под санкции попадут около 300 человек.

«Закон о противодействии противникам Америки», касающийся России, Ирана и КНДР, был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, несмотря на то что сам Трамп его неоднократно подвергал критике и заявлял, что «закон ограничивает его внешнеполитические маневры».

Составление «кремлевского доклада», в котором описывается «вмешательство» РФ в дела США, — лишь одна из дополнительных рестриктивных мер в отношении России, предусмотренных CAATSA. Направлен доклад на то, чтобы создать единый фронт против Москвы и привлечь страны Европы.

Доклад будет озвучен не позднее 29 января.
11 января президент России Владимир Путин назвал обвинения во вмешательстве России в выборы в США полной чушью и бредом.

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