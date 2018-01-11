Песков рассказал о вреде для США навязчивых идей о «вмешательстве» РФ

Обвинения в адрес России во вмешательстве в дела других стран вредят не только двусторонним отношениям, но и самим Штатам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10 января Демократическая партия США представила доклад о российском «вмешательстве» в дела как минимум 19 стран Европы, а также в американские выборы. Инициатором доклада стал сенатор-демократ Бен Кардин.

«Они (обвинения во вмешательстве. — iz.ru) вредят ведь не только двусторонним отношениям. Они вредят самим США. Когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортные условия для нормального общественного развития и жизни», –– сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что еще ни разу Вашингтон не предоставил никаких доказательств и обвиняет Россию всегда голословно.

«Мы можем лишь выразить сожаления в связи с продолжающейся этой кампанией», — добавил пресс-секретарь президента.

8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем слова главы ЦРУ Майкла Помпео о том, что России якобы десятилетиями вмешивалась в выборы в США и намерена продолжить это в 2018 году.

Обвинения в адрес России во вмешательстве впервые прозвучали после поражения на президентских выборах в США в 2016 году кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Москва неоднократно отвергала данные обвинения, называя их абсурдными и бездоказательными.