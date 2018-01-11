ФБР планирует оповещать соцсети о попытках «вмешательства» в выборы

Федеральное бюро расследований (ФБР) сформировало рабочую группу, которая будет оповещать компании и общественность о попытках других стран «вмешаться» в избирательный процесс. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, члены группы будут фиксировать попытки с помощью дезинформации и манипулирования общественным мнением повлиять на исход выборов в США, а затем доносить эти сведения до руководства соцсетей. При этом председатель рабочей группы Джеффри Триколи отметил, что ФБР оставит за компаниями право самостоятельно решать, как поступать с таким контентом.

«Мы не будем уподобляться полиции мыслей... В наши обязанности перед правительством входит дальнейшее обеспечение прозрачности этой деятельности», — подчеркнул председатель рабочей группы.

10 января Демпартия США представила доклад о российском влиянии, в котором утверждается, что Москва пыталась оказать влияние на внутренние дела как минимум 19 стран.

В Кремле неоднократно подчеркивали бездоказательность обвинений о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела других государств.