Прямой эфир

ФБР планирует оповещать соцсети о попытках «вмешательства» в выборы

0
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное бюро расследований (ФБР) сформировало рабочую группу, которая будет оповещать компании и общественность о попытках других стран «вмешаться» в избирательный процесс. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, члены группы будут фиксировать попытки с помощью дезинформации и манипулирования общественным мнением повлиять на исход выборов в США, а затем доносить эти сведения до руководства соцсетей. При этом председатель рабочей группы Джеффри Триколи отметил, что ФБР оставит за компаниями право самостоятельно решать, как поступать с таким контентом.

«Мы не будем уподобляться полиции мыслей... В наши обязанности перед правительством входит дальнейшее обеспечение прозрачности этой деятельности», — подчеркнул председатель рабочей группы.

10 января Демпартия США представила доклад о российском влиянии, в котором утверждается, что Москва пыталась оказать влияние на внутренние дела как минимум 19 стран.

В Кремле неоднократно подчеркивали бездоказательность обвинений о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела других государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Twitter в ближайшее время представит материалы по «российскому делу»
Рябков ответил на заявления ЦРУ о планах РФ вмешаться в выборы в конгресс США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017