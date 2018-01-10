Демпартия США нашла российское влияние в 19 странах Европы

Доклад Демократической партии США о российском влиянии содержит данные о вмешательстве Москвы в дела как минимум 19 стран Европы.

Информацию об этом распространило агентство Associated Press в среду, 10 января.

Россия якобы «ведет неумолимое наступление для подрыва демократии и власти закона в Европе и Соединенных Штатах», заявлял инициатор доклада сенатор-демократ Бен Кардин.

При этом демократы обвиняют президента США Дональда Трампа в бездействии и предлагают усилить контакты между ведомствами США по проблеме российского вмешательства. Сам документ будет представлен конгрессу 10 января.

30 декабря портал iz.ru сообщил, что расследование о якобы вмешательстве РФ в американские выборы главы государства в 2016 году было инициировано из-за того, что экс-советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос в разговоре с австралийским дипломатом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил Россию в наличии сведений, очерняющих Хиллари Клинтон.

В 2016 году после победы Трампа в сторону РФ посыпались обвинения в якобы вмешательстве и оказании содействия кандидату от республиканцев. Россия неоднократно отмечала бездоказательность и абсурдность данных обвинений. 30 декабря посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал обвинения частью внутриполитической борьбы в Штатах.