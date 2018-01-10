Twitter в ближайшее время представит материалы по «российскому делу»

Руководство компании Twitter заявило о готовности в ближайшее время предоставить конгрессу США материалы о приписываемых России попытках повлиять на избирательную кампанию в Соединенных Штатах посредством социальных сетей.

Как пишет Bloomberg, представители сети микроблогов заверили, что сейчас тесно сотрудничают со следователями по делу о «российском вмешательстве».

«Мы хотим удостовериться, что дадим конгрессу как можно более исчерпывающие и точные ответы. Мы ожидаем, что подготовка нашего ответа вскоре будет завершена», — приводит ТАСС выдержку из заявления компании.

Ранее сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер выразил недовольство тем, что представители сети микроблогов, в отличие от компаний Google и Facebook, не успели предоставить в срок материалы по делу о предполагаемом российском вмешательстве. Кроме того, Марк Уорнер утверждает, что Москва готовит очередное кибернападение.

В Кремле неоднократно заявляли о необоснованности обвинений о вмешательстве России в дела иностранных государств и подчеркивали, что Москва не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях в период предвыборной гонки в США.