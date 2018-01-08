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Рябков ответил на заявления ЦРУ о планах РФ вмешаться в выборы в конгресс США

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у страны нет намерений вмешиваться в предстоящие в 2018 году выборы в Конгресс США. Ранее о якобы таких планах российских властей заявил глава ЦРУ Майкл Помпео.

«Не может быть и речи ни о каком вмешательстве в избирательный процесс в США в преддверии предстоящих в 2018 году выборов или любых иных выборов», — заявил Рябков в интервью «Интерфаксу».

Он также заявил, что американские власти оказались «в пучине антироссийских предубеждений и предрассудков».

«Мы не вмешивались, и никогда не будем вмешиваться во внутренние дела других государств», — заявил Рябков.

Ранее в январе Помпео заявил, что Россия якобы десятилетиями вмешивалась в выборы в США и намерена продолжить это в 2018 году.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы впервые прозвучали в 2016 году после победы Дональда Трампа. Москва неоднократно отвергала данные обвинения, называя их абсурдными и бездоказательными.

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