Захарова назвала враньем слова главы ЦРУ о вмешательстве РФ в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия якобы десятилетиями вмешивалась в выборы в США и намерена продолжить это в 2018 году.

«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, лучшим доказательством того, «что это чистой воды вранье», является то, что все эти «десятилетия» американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли. И никогда не обращались к российской стороне с подобными вопросами.

Помпео ранее заявил, что разведка США активно работает над тем, чтобы защитить избирательный процесс от вмешательств. Помпео заверил ведущего, что США «намерены противостоять россиянам».

Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы впервые прозвучали в 2016 году после проигрыша кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Москва неоднократно отвергала данные обвинения, называя их абсурдными и бездоказательными.

Ранее в январе советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что американская сторона видит признаки «российского вмешательства» в выборы президента Мексики, которые состоятся 1 июля 2018 года.