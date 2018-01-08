Белый дом обнаружил «вмешательство России» в выборы президента Мексики

Советник по национальной безопасности Дональда Трампа генерал Герберт Макмастер рассказал о появлении «первых признаков вмешательства» России в президентские выборы в Мексике. Об этом пишет издание The Hill.

По словам чиновника, РФ якобы собирается дезориентировать избирателей на выборах. Голосование пройдет в июле.

«Что касается России, то нас очень беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде. В том числе применение в них киберинструментов​», — приводит издание слова Макмастера.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и в выборы других стран появились после проигрыша кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Москва неоднократно отвергала любые обвинения подобного характера, называя их абсурдными и бездоказательными.