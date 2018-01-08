Глава ЦРУ заподозрил РФ в планах вмешаться в будущие выборы в США

Глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия якобы намерена вмешаться в предстоящие в 2018 году в США промежуточные выборы в конгресс.

«Да, это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за россиян, но из-за других попыток. У нас есть много противников, которые хотят подорвать западную демократию», — приводит ТАСС слова Помпео в интервью CBS.

По его словам, разведка США активно работает над тем, чтобы защитить избирательный процесс от вмешательств. Помпео заверил ведущего, что США «намерены противостоять россиянам».

В 2018 году в США состоятся новые промежуточные выборы в конгресс. По итогам голосования будет избран весь состав палаты представителей и часть сената.

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, а также не вступала по этому поводу в какой-либо сговор с выигравшим выборы Дональдом Трампом.

Ранее Трамп назвал позором для страны расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, которое ведется ФБР и спецкомитетами по разведке сената и палаты представителей конгресса США.