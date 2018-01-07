Советник Трампа заподозрил РФ во вмешательстве в мексиканские выборы

Советник главы США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Москва стремится «повлиять» на исход президентских выборов в Мексике.

Чиновник заявил, что у Вашингтона вызывают беспокойство «высокотехнологичные кампании по подрывной деятельности», которые российские власти с помощью своей «изощренной пропаганды» якобы проводят по всему миру.

В частности, по словам Макмастера, Москва распространяет «дезинформацию и пропаганду с использованием кибертехнологий», чтобы ослабить единство Европы.



Парламентские и президентские выборы в Мексике пройдут 1 июля, передает RT.

Ранее сообщалось, что компания Трампа предоставила документы в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы.