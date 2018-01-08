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Глава ЦРУ оценил профессионализм Трампа

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что у него нет никаких сомнений в профессионализме американского лидера Дональда Трампа. 

Как сообщает «Газета.ру», глава ведомства отметил, что общается с президентом каждый день. «Мы говорим о сложных темах, президент в этом разбирается, задает важные вопросы», — подчеркнул Помпео.

По его словам, Трамп всегда обсуждает информацию, которую узнает на брифингах ЦРУ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Майкл Помпео заподозрил РФ в намерении вмешаться в предстоящие в 2018 году в США промежуточные выборы в конгресс.

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