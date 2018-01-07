Глава ЦРУ уверен, что твиты Трампа напугали Ким Чен Ына

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео считает, что твиты Дональда Трампа о ядерной кнопке испугали главу КНДР Ким Чен Ына. По его словам, в результате политики США северокорейский политик сейчас «идет на попятную», сообщает «РИА Новости».

«Не могу сказать, прочитал ли Ким Чен Ын этот твит, потому что я не могу этого доказать. Но я уверен, что он прочитал», — заявил Помпео в эфире телеканала CBS. Глава ЦРУ выразил мнение, что подобные сообщения в Twitter помогают лучше донести позицию США, которая заключается в непринятии ядерного статуса КНДР.

«Думаю, в этом послании, как и в остальных посланиях президента, Госдепартамента, вы увидели ясную политику (США). И очень важно, что Ким Чен Ын понимает эту ясность», — добавил Помпео. Он напомнил, что результатом «ясной политики США» стал тот факт, что КНДР согласилась на переговоры с Южной Кореей.

«Он (Ким Чен Ын. — Ред.) ищет точку опоры, чтобы пойти на попятную, что полностью соответствует его действиям в прошлом. Когда он видит угрозу, он пытается примириться. Можете быть уверены, что эта администрация (США) не попадется в ту же ловушку, как попались прежние администрации», — резюмировал глава ЦРУ.

Как сообщал портал iz.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что его ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе. Он также отметил, что «США не смогут начать войну» против КНДР. Северокорейский политик подчеркнул, в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара «вся территория США окажется в зоне поражения». В свою очередь, президент США Дональд Трамп в своем Twitter напомнил своему оппоненту, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».