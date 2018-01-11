Премьер Норвегии назвала свою страну неинтересной для «вмешательства» РФ

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, называющая свою страну «глазами и ушами» Запада у северных границ с Россией, заявила об обеспокоенности «вмешательством» РФ в выборы в разных странах. При этом она отметила, что Норвегию Москва своим вниманием в этом вопросе обошла.

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Сульберг рассказала, что европейские страны взволнованы сообщениями Вашингтона о «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году и хотят обезопасить себя от возможного влияния Москвы.

«Те дискуссии, что вы ведете в США, конечно, подняли этот вопрос во всех европейских странах. Каждой стране приходится разбираться с этим по-своему», — цитирует Сульберг The Washington Post.



При этом премьер Норвегии отметила, что у нее нет никаких доказательств того, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Норвегии. По ее мнению, это связано с тем, что мнение всех норвежских политиков о внешней политике едино.

«Возможно, дело в том, что мы слишком неинтересные, что, конечно, наносит удар по репутации Норвегии», — пошутила Сульберг.



После этого она уверила Трампа, что США главный союзник Норвегии и рассказала о намерении укрепить партнерство между двумя странами.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы впервые прозвучали после поражения на президентских выборах в США кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Москва неоднократно отвергала данные обвинения, называя их абсурдными и бездоказательными.

7 января главы ЦРУ Майкл Помпео заявил, что РФ десятилетиями вмешивалась в выборы в США.

«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались», –– отреагировала на обвинения представитель МИД РФ Мария Захарова.