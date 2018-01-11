Чушью и бредом назвал Путин «вмешательство РФ» в выборы в США

Утверждения о вмешательстве России в выборы в США — полные чушь и бред. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ и информагентств.

«Хочу еще раз подчеркнуть: это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было», — заявил Путин.

Президент также отметил, что считает острой и агрессивной реакцию США на недостоверные данные о вмешательстве РФ в выборы. Путин подчеркнул, что ни одно государство не любит, когда другая страна вмешивается в чужие внутриполитические вопросы.

«Особенно этого не любят наши американские друзья», — подчеркнул он.