Костин назвал безумием санкции США против бизнесменов из-за близости к Путину

Санкции США против бизнесменов из-за близости к президенту РФ Владимиру Путину — безумие.

Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин во вторник, 23 января, в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Определять бизнесменов, которые близки к Путину, далеки? Путин — законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы — это безумие», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Он добавил, что санкции противозаконны и наносят огромный вред отношениям России с США и другими странами.

11 января портал iz.ru рассказал о том, что власти США в ближайшее время объявят о введении антироссийских санкций в соответствии с законопроектом, подписанным президентом страны Дональдом Трампом 2 августа. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в ходе брифинга в Белом доме.