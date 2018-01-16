Посол США в РФ рассказал о новых санкциях Вашингтона против Москвы

Доклад администрации Соединенных Штатов о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января, работа над ним активно ведется, заявил посол США в России Джон Хантсман.

Он заявил, что разработчики документа стараются учесть то, каким образом «новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе», передает ТАСС.

Как отмечает агентство, дипломат отметил, что о точном количестве россиян, которые попадут под действие новых рестрикций, говорить пока рано.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин 11 января заявил, что власти США активно работают над проектом расширения санкций в отношении России.

Мера принимается соответствии с законопроектом, подписанным президентом страны Дональдом Трампом 2 августа.

Подробная хронология событий, связанных с санкционной политикой Вашингтона в отношении Москвы, доступна в сюжете портала iz.ru.